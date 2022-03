Eesti üürifirma laieneb jõudsalt ja võtab sihikule Euroopa

Ettevõtte uueks nimeks sai Scandium Living. Veel aastal 2021. oli neil kokku 105 korterit ja seda neljal erineval objektil. Ambitsioonikat eesmärki kommenteeriv ettevõtte turundusjuht Ildiko Siimon räägib: «Oleme Scandium Livinguga olnud koroonaaja kiuste väga edukad – majad näitavad kõrget täituvust, elanike rahulolu ning positiivset investorite tagasisidet. 2021. aastal panustasime palju automatiseerimisele, meeskonna laiendamisele ja süsteemide arendusele, mistõttu oleme valmis oluliseks portfelli laiendamiseks. Oleme oma töös väga tugevalt elanike heaolule keskendunud ja usume, et selles suunas on Eestis veel palju arenguruumi. Soovime olla teenäitajad ja heaks eeskujuks.»

Nimevahetus viidi läbi kindla visiooniga. «Meie eesmärk on kasvada üle-euroopaliseks tuntud üüribrändiks. Kuna meiega ühisesse Scandium Gruppi kuuluv Scandium Kinnisvara AS on samuti vaatamas aktiivselt Eestist väljapoole ja meeskondade vahel toimub aktiivne kompetentside jagamine, on mõistlik astuda see samm ühiselt,» selgitas Siimon.