Ekspert: jah, jätkusuutlikus on võimalik, aga mitte maal

Jätkusuutlike linnade võrgustiku C40 Cities eksperdi Hélène Chartieri sõnul on parim viis heitkogusid vähendada, panna rõhk linnadele. Linnad on globaalse soojenemise vastases võitluses võtmetähtsusega. Ta selgitas, et maal sõltuvad inimesed autodest ja elavad suuremates hoonetes, mille kütte- ja elektritarbimine on vähem tõhus.

«Teame, et jätkusuutliku eluviisi saavutamiseks on vaja juurdepääsu õigele infrastruktuurile ja olgem ausad, see ei ole väljaspool linnu võimalik,» ütles ta Dezeenile, lisades, et vastava taristu jaoks ning selleks, et üldse sellest miskit tolku oleks, on vaja teatud tihedust.