Ukraina sõja majanduslik ja sotsiaalne mõju tõmbavad kinnisvaraturule pidurit

Õnneks ei ole Eestis Valgevene tsemendi osakaal niivõrd suur nagu Lätis või Leedus, kuid me oleme siiski olnud tugevalt seotud Ukraina tööstussektoriga eeskätt läbi metallitööstuse. Suurematel euroala metallitööstuse ettevõtetel, kes Ukrainaga koostööd tegid, on üldplaanis kahe kuni kolme kuu jagu tooraine laojääk, mistõttu tarneahelatega seotud tõsisemad probleemid võivad esile kerkida alles hiljemalt suve keskpaigaks. Inflatsioon on laiapõhjalise toormekriisi taustal jõudmas aga nüüdseks pea kõikjale, mille juures Ukraina domineeris maailmaturul suuresti ka põllumajandussektoris ning Venemaa sanktsioonide näol ei ole me päästetud ka loomulikult energiakandjate hinnatõusust. 2022. aasta osas hinnakasvu aeglustumise ootused on nüüdseks liialt optimistlikud ning selle taustal jätkub olukord, kus paljude eestlaste jaoks kas reaalsissetulekud vähenevad või on nende kasv eelnevatest aastatest tunduvalt aeglasem.

Kinnisvaraturul likviidsuse vähenemine viib pakkumiste arvu suurenemiseni

Kaupade ja teenuste kättesaadavuse laiapõhjaline halvenemine võib viia aga mõningase viitajaga laiapõhjalise nõudluse vähenemiseni, kuna tarbijad ei suuda kasvavate hindadega sammu pidada. Sarnast trendi nägime eeskätt 2021. aasta kevadest ka kinnisvaraturul, mille juures oleks taoline trend tänavu jätkunud ka olenemata Ukraina sõjast. Uute korterite hinnakasv lähitulevikus kasvavate ehitushindade taustal justkui vähemalt teoreetiliselt jätkub, mille juures aastatel 2022 - 2023 kavandatud uute arenduste osas võib nii mõnigi projekt taaskordselt edasi lükatud saada, kuna Ukraina sõja taustal on ka kinnisvaraarendajate kindlus otsuste langetamise juures halvenenud. Kuna aga elamispindade pakkumine on jätkuvalt äärmiselt piiratud, ei pruugi lähikuudel likviidsuse vähenemise ehk tehingute arvu alanemise taustal see kuigi märgatavat pakkumishindade dünaamika muutust veel esile kutsuda. Liialt optimistlik on hetkel muidugi juba keeruline olla ning kui senine finantsturgudel avaldunud paanika levib edasi ka kinnisvaraturule, siis see saab alguse nõukogudeaegsetest järelturukorteritest Tallinna magalapiirkondades.

Selle kõige taustal tekib aga riburada pidi üha uusi võimalikke küsimusi, mis puudutavad sõltuvalt sõja võimaliku lõpptulemuse osas eeskätt endiste liiduvabariikidega seotud pangandussektori käekäiku. Julgeolekurisk on Baltimaade osas selgelt kasvanud, mille juures tekib küsimus, kas lähitulevikus võib kinnisvarainvesteeringute finantseerimise kui ka nende ostuhuvi (eeskätt suuremamahulised ärikinnisvarad) osas oodata mõningast tagasitõmbumist riskide konservatiivsema juhtimise tõttu. Märtsi alguses on Euroopa Keskpank teavitanud, et koroonakriisi ajal võimendatud ekspansiivse rahapoliitikaga veel siiski lõpetama ei kiirustata ning monetaarpoliitiliste toetavate meetmetega vähemalt ajutiselt jätkatakse. Laias laastus on tänane olukord suhteliselt keeruline, mille juures inflatsioon on väga kõrge ning toetav rahapoliitika vajaks mõningast tagasitõmbamist, kuid meid ohustab potentsiaalselt juba uus majandussurutis, mis ei pruugi senist lõtva rahapoliitikat sugugi leevendada. Kunagise 2008. aasta finantskriisi tagajärgi likvideeritakse selle kõige taustal Euroopas endiselt ning nii koroonakriis kui ka tänane julgeolekukriis on seda taaskordselt võimendamas, mille juures riikide võlakoormused jätkavad suurenemist.

Isegi kui Ukraina sõda peaks lähinädalail oma olemuselt leevenema või lõppema, jäävad sellega juba kaasnenud probleemid mõjutamata majandustegevust pikema perioodi vältel. Venemaa on muust maailmast üha enam eraldatud ning sellega kaasnevad probleemid püsivad pikema aja jooksul, mõjutades kas otseselt või kaudselt nii ettevõtete kui ka majapidamiste tegevust. Sealjuures on kinnisvaraturu vaatevinklist oluline, mida teevad lähitulevikus Baltikumi suunal finantsturud raha pakkumise osas, mida teeb tarbijate kindlustunne ning millised saavad selle juures olema piirkondlikud tööturu muutused lähikuudel. Krediidiasutuste riskide juhtimise ja välisettevõtete Eestisse tehtud otseinvesteeringute kontekstis võivad muutused avalduda aga alles väga pika perioodi vältel. Kui keegi kardab täna eluasemelaenude intressi kasvamist, siis jah, otseselt ei ole Euroopa Keskpanga oodatavate monetaarpoliitiliste muutuste taustal intressimäära võimalik fikseerimine just halb mõte, kuid mingisugust laiapõhjalist intressimäärade kasvu ei ole hetkel justkui veel oodata.

Ajutiselt võib 2022. aastal täheldada Eesti elamispindade turul piirkonniti ka tõenäoliselt mõningat üürituru aktiivsuse kasvu, seda just sõjapõgenike majutamise võimaluste osas. Kuna aga Eesti hotellid ja muud alternatiivsed majutusasutused ei toimeta koroonakriisi mõjude tõttu endiselt kuigi hästi ning Ukraina sõja taustal on turism selgelt vähenemas, võib vastav turusegment siiski siia siirduvatest elanikest suure osa juba omale võtta. Kuna Eestis on laialdaselt asustamata kinnisvara eeskätt Ida-Virumaal, saaks vastavat elamufondi hea struktuurse läbimõtlemise korral efektiivselt kasutada. Kuna enamike sõjapõgenike näol on Ukraina üldmobilisatsiooni tõttu tegemist hetkel naisterahvaste ja lastega, siis pikemas perspektiivis tuleb muidugi asuda mõtlema, kuidas neid edasiselt Eesti ühiskonda alustuseks tööturu näol integreerida, et humanitaarkriisi mõjudega lokaalsel tasandil paremini toime tulla.