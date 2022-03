PILT SELGEKS ⟩ Kuidas mõjutab ühistu renoveerimislaen kortermaja elanikke?

Kuigi kogu laenutaotlemise protsessi analüüs keskendub korteriühistule kui organisatsioonile, siis moodustavad ühistu tegeliku sisu elanikud, kes vastavas kortermajas elavad ning ühistu liikmed on. Näiteks on üheks oluliseks komponendiks jooksvate arvete tasumise korrapärasus ehk kas arved on tasutud õigeaegselt või läinud üle tähtaja. Ühistu liikmed, kes ei ole tasunud jooksvaid arveid nagu näiteks kommunaalteenused ja prügivedu korrektselt, võidakse arvata maksevõime analüüsist välja, mis omakorda tõstab kogu maja vaates maksekoormust ühistule. Seega, iga kortermaja elaniku igakuiste arvete tasumine võib mõjutada kogu laenuanalüüsi ning ka kogu ühistu igakuist laenumakse suurust.

Maksekoormus sõltub ruutmeetritest

Maksekoormus arvutatakse korteriühistule kogutava remondifondi ruutmeeri maksumuse baasil. Üldjuhul on remondifondi kogumine ühistute tavapärane tegevus, kuid kui suur on remondifondi ruutmeetri hind või see, millise suurusjärgu on varasemalt üldkoosolek kokku leppinud, ei pruugi olla laenu taotlemiseks piisav. Remondifondi makse suurus kajastub igakuisel ühistu poolt maja elanikule saadetud arvel ja selle tasub elanik ehk ühistu liige.

Kui korteriühistu pöördub panga poole, siis nõustamisel on maksevõime teema arutluse juures alati üheks panga poolseks soovituseks, et kogutav fondimakse ruutmeetri kohta oleks minimaalselt 15 protsenti ülekatte puhvriga laenumakse suurusest. See on oluline, sest remondifondi maksest saadud tulust kaetakse lisaks laenu tagasimaksele ka ühistu muid kulusid ning samas peab selle suurus olema talutav ka elanikele endile.

Näiteks olukorras kus ühistu (korterite üldpind 6000 ruutmeetrit) taotleb laenu kogu maja renoveerimiseks summas 700 000 eurot (eelduslik omafinantseering 50 000 eurot) ning on üldkoosoleku otsusega varasemalt kogunud remondifondi 0,5 eurot ruutmeetri kohta. Kuid laenuanalüüs näitab, et minimaalselt soovituslik remondifondi kogumine 1 ruutmeetri kohta laenusumma teenindamiseks peaks olema 0,8 eurot või isegi suurem. Selline muutus tähendaks aga 50-ruutmeetrise korteri elanikule igakuise kommunaalarve suurenemist ca 15 euro võrra remondifondi makse näol. Suures pildis võib muidugi maja terviklahenduslik renoveerimine näiteks küttekulusid väiksemaks muuta, kuid siiski tuleb arvestada, et laenusumma igakuine tagasimakse on iga korteriühistu liikme otsese panusega seotud.

Laenuga renoveerimistööde finantseerimine lisab küll ühelt poolt koormuse remondifondi kogumises, kuid samas annab võimaluse ka parandada elukvaliteeti ja kaasajastada kinnisvara ilmet ja väärtust. Suured renoveerimistööd on tihti motiveeritud parema soojuspüsivuse ja küttekulude alandamise eesmärgist. Renoveerimistööd aitavad otseselt teostada muudatusi, mida ühistu soovib ette võtta ning teha parendusi, mida kinnistu vaates teha on vaja.