Šokk! DNA-analüüs paljastas, et maailma suurima kartuli tiitlile pürginud mugul on hoopis midagi muud

Colin ja Donna Craig-Brown, kes on 17,4 kilo kaaluva mugula omanikud, soovisid sellega Guinnessi maailmarekordite raamatusse pääseda. Tõestamaks, et mugula näol on tegemist kartuliga, saadeti proov Šotimaale DNA-analüüsi.

Šoti põllumajandusinstituudis tehtud analüüs paljastas, et Doug kuulub geneetiliselt hoopis kõrvitsaliste seltsi. Kartuliga oli tal väga vähe ühist. Arvatakse, et tegemist on mingisuguse monstrumviljaga, kuid kartul see kohe kindlasti ei ole.

Colin oli uudisest ilmselgelt nördinud. Üritades olukorda ratsionaliseerida, tuli ta lagedale teooriaga, et Dougi näol võib tegemist olla mingisuguse kõrvitsa ja kurgi ristandiga. Tiitel jäi tal sel korral saavutamata, kuid Colin on võtnud nüüd ette missioon maailma suurima kartuliga rekordite raamatusse pääseda.