Teadusuuringust selgub, et 8 tundi und on meile liiast

Teadlased leidsid, et liiga pikk uni, täpselt nagu liialt üürikeseks jäänud uinak, võivad tekitada tõsiseid mälu- ja kognitiivseid häireid. Riskigruppi kuuluvad inimesed, kes on harjunud magama vähem kui 4,5 tundi, ühtlasi ka need, kelle unetsükkel on pikem kui 6,5 tundi. Ideaalne une pikkus võiks teadlaste uue hüpoteesi järgi olla seega 4,5 kuni 6,5 tundi.