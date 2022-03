Huvi üüripakkumiste vastu on kasvanud üle kahe korra, peagi tõusevad ka hinnad

«Paljud Eestisse saabujad ei taha käed rüpes istuma jääda, vaid on avaldanud soovi võimalikult kiiresti töökoht leida ning omale elamispind üürida. Tõenäoliselt näeme üsna pea suuremates linnades keskmise ja soodsama hinnaga üürikorterite defitsiiti. Väikelinnades ja alevites ning isegi veel väiksemates asulates, kus on pakkuda töökohti, tärkavad üüriturul täiesti uued võimalused,» rääkis Noppel-Kokerov.

16. märtsi seisuga otsiti City24.ee kaudu üürnikke 1364 korterile. Pakkumiste arv on viimastel päevadel langustrendis, mis näitab, et paljud üürileandjad leiavad praegu üürnikke lihtsasti. Kõige nõutumad on 1-2-toalised korterid üürihinnaga kuni 400 eurot ja üüripakkumiste arv väheneb eelkõige just selles segmendis.