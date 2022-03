Netirahva muljed Lidlist: õlu on lurr, aga vähemalt saiakesed kõlbavad

Sotsiaalmeedias on hakatud arutama ja muljetama nii Lidli kui ka selle tootevaliku üle. Küll saab saksa kett kiita ja laita. Eriti tuline arutelu on lahvatanud Redditi eestlaste foorumis, kus kommentaare palju, üks mahlasem kui teine.

Janar255 leiab, et Lidli hinnad ja kvaliteet käivad käsikäes. «Šokolaadid olid viisakad, viin oli nagu Laua viin (viie euro eest joodav), õli oli sama, mis Säästu pilsner või Elektra.» Kuid noob2life kirjutab, et vähemalt viis eurot maksnud vein oli täiesti joodav. «Pudel oli kahtlane, aga vein oli norm,» kirjutab ta ning lisab, et suur osa tootevalikust oli veider, aga leidus ka selliseid tooteid, mille järgi võib kord kuus käia küll.

Healingmilk, kes on saksa poeketiga juba varasemalt tuttav kirjutab, et leidis poest Milbona vanillijogurti kiloses potis, sama, mis talle juba aastaid varem Saksamaal käies meeldima hakkas. Veel proovis ta ananassimahla, mis olevat samal tasemel Pure brändi omaga. Ka sattus ta näppu banaaninektar, mida teistest poodidest raske leida, seega pluss punktid tema poolt Lidlile.

Kasutaja, kelle nime ei kõlba väljagi kirjutada, kurdab, et poed on siiani ülerahvastatud. «Käisin päeval – ei tasu. Järjekorrad uksest välja ja pensionärid seisavad oma kärudega niisama järjekorras ja blokeerivad riiuleid.» Samas lisab ta, et kauba üle nuriseda ei saa. «Vorst on vorst, juust on juust ja nii edasi. Üllatas, et mõned maiustused, näiteks šokolaadibanaanid, on tuttavad lapsepõlvest, aga pole nagu aastakümneid mujal näinud.»

«Saiakesed tunduvad suht okeid. Tööstuskaubad ja joogid ka. Toitu väga ei tõmba ostma,» leiab kasutaja HeaAgaHalb. Ka SweatyMusa leiab, et saiakesed on Lidlis head: «Soovitan kahekümne üheksa sendiseid pontsikuid puuvilja täidisega. Ma ei tea miks sellel siukene nimi on, sest mulle tundub küll nagu see on moosipall.»

Singmealie, kes kirjutab, et on toidu osas valiv ja maksab parema meelega rohkem, et head asja saada, kirjutab, et oli Lidlist heas mõttes üllatunud. «Kana oli sama hea kui mis tahes Eesti kallim toodang. Eriti üllatunud olin krevettides, tõesti, üle pika aja kvaliteetne krevett. Proovisin mingisuguseid sweet and spicy hapukurke, BBQ tortilla krõpse, apelsinimahla – tõesti, väga head.» Hakkliha ta veel ei proovinud, kui arvab, et ilmselt on see sama hea kui mujal ning peab teiste kommentaatorite negatiivsust ülepaisutatuks.

«Hammustasin kuuli ja käisin täna ära. Esimene mulje oli, et täielik kaos. Massid ikka tunglesid. Tegin kiire tiiru sees ära, aga silma midagi erilist ei jäänud. Palju selliseid tooteid, mille marke pole näinud. Kaks korda sõitis keegi tont käruga kodaratesse. Raske liikuda, kui pead kogu aeg manööverdama nende tankkärude vahel. Puu- ja köögiviljavalik oli enam-vähem talutav. Kokkuvõttes sain paki kalapulki, pea brokolit ja meh-kogemuse. Ei kutsu eriti tagasi tunglema,» võttis darjeelincat oma kogemuse kokku.

Pale-Boysenberry-794 kirjutab, et asjad, mida ta proovis olid rahuldavad. Makarone, beebitoitu, üllatusmune, maasikaid, krõpse ja pähkleid kirjeldab ta sõnaga ok. Kohukesed olla väga head. Peale kohukeste teisi piimatooteid ta proovida ei julgenud, lihatooteid samuti.

Ka grogu901 kirjutab, et kohukesed olid head. Veel meeldis talle ananass, mis maitses hästi ja oli soodne. Veel tõi ta välja, et viljalihaga apelsinimahl on odavam kui mujal ning et saiakesedki olid head ja soodsad.

Mortidio meelest olid puu- ja köögiviljad head ja odavad, kuid õlu jättis soovida. Vanillijogurt olevat lastele meeldinud: «Lapsed on järanud seda kahe suupoolega, no okei, ise ka,» kirjutab ta. Kanafilee olevat olnud nagu kanafilee ikka. Kuid Earl Grey tee kohta olevat ta abikaasa öelnud, et see on rõveda maitsega.

Ühe väga positiivse asjana toob ta välja jubina, mida ta aastaid vahelduva eduga otsinud on. Tegemist puidu niiskuse detektoriga. «Kohutavalt täpne ei tundu olevat, aga vast ajab asja ära,» kirjutab ta.