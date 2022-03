PILDID ⟩ Kakumäe poolsaare tipus on müüa oma kandi üks pilkupüüdvamaid pärle

2020. aastal valminud hoone on rajatud monoliit-raudbetoontaldmikule. Eramu välisilmes sisalduv puitviimistlus on lahendatud Yaksugi põletustehnikas ja elemendid moodustavad kauni koosluse hoonet ümbritseva keskkonnaga. Eramu siseviimistluses on kasutatud naturaalseid toone ja väga kvaliteetseid ning ajatuid materjale. Hoones paikneb muide ka eri tsoonidena helissüsteem, mis võimaldab erinevates ruumides nautida valitud muusikat.

Kolmel tasapinnal paiknevas hoones on 277 ruutmeetri jagu elamispinda, sellele lisandub 80-ruutmeetrine terrass. Maja esimesel korrusel on köögi- ja söögitoaga ühendatud elutuba, magamistuba, vannituba, majapidamisruum, tualett ja garderoob. Lisaks paiknevad esimesel korrusel garaaž ja tehnoruum.

Korrus ülevalpool on garderoobi, duširuumi ja tualetiga peamagamistuba. Hoone soklikorrusel asub hubane ja stiilne koduspaa, millest leiab nii aurusauna, soome sauna kui ka külmavee basseini. Eramu soojuskandjaks on vesipõrandaküte õhksoojuspumba baasil. Majas on soojustagastusega ja jahutusega ventilatsioonisüsteem, mis tagab ruumides alati värske õhu. Täiendavaks kütteks on kasutusel salvestav küttekamin, mis salvestab sooja pea 14 tundi.