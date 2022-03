4 soovitust, et kevadine ühistu koosolek sujuvamalt kulgeks

Enamustes korteriühistutes toimuvad kevadeti üldkoosolekud, kuna just selleks ajaks valmivad ühistu majandusaastaaruanded. Pindi Kinnisvarahalduse müügiesindaja Heliis Anto annab neli kasulikku soovitust, kuidas koosolekud tõhusamaks muuta.

Arvesta kõigi ühistu liikmetega

Aastaaruanded tasub elanikele ette tutvumiseks saata, et nad saaksid huvi korral need läbi töötada ja küsimusi esitada. Juhatusel võib küll olla mugavam kiirelt numbritest üle purjetada, kuid tegelikult on kõik ühistu liikmed võrdsed ja väärivad nendega arvestamist.