Skulptuuri omanikel tekkis mitmete vihjete peale kahtlus, et odavmüügilt soetatud raidkuju võib olla hoopis lahkunud kunstniku Antonio Canova meistriteos. Niisiis võtsid nad ühendust kunstiteadlase Francis Outrediga, kes paari kõhklusi kinnitas. Tuli välja, et tegu on 1819.–1822. aastatest pärit kunstiteosega, millel pealkirjaks Magdalena Giacente.