Arst: võite avalikud kätepuhurid kuu peale saata

Paljudes avalikes tualettides on tänaseni levinud õhupuhurite lahendus. Pealtnäha mugav kuivatusviis võib aga tervisele ohtlik olla. Puhuri õhuvool paiskab nimelt igal kasutuskorral õhku ja ümbritsevatele pindadele eelmistest kasutajatest jäänud haigustekitajad, mis võivad jõuda inimese hingamisteedesse ja käte kaudu ka organismi, vahendab The Mirror.

Uuringud on näidanud, et õhku paiskunud haigusosakesed ja bakterid ringlevad kätepuhuri kasutamise järel seal veel vähemalt 15 minutit. Kätepuhuri enda põhi ja seinad on puhastamiseks sedavõrd raskesti ligipääsetavad, et lausa kubisevad selle pinnale kogunenud haigustekitajatest.