SÕNA EKSPERDIL ⟩ Suurenev pakkumiste arv ning ebakindel aeg lasevad kinnisvara pakkumishindadest buumiaegset õhku välja

Kõik edaspidine oleneb sõja kulgemisest, kuid on ka selge, et inimesed katsuvad uue olukorraga veidigi harjuda ning eluga edasi minna.

Suureks mureks inflatsioon ja defitsiit

Eesti kinnisvaraturgu hakkavad mõjutama kõrge inflatsioon ning materjalide ja seeläbi ka uute korterite defitsiit. Inflatsiooni kartuses jätkatakse kinnisvarasse investeerimisega ning eelkõige puudutab see vaba raha, mis seisab pangaarvel. Samas ei ole see kindlasti nii aktiivne kui enne, sest ka investorite seas on neid, kes on ootavad, mis edasi saab.