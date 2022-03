PEIDUS PÄRAND ⟩ «Au tööle» monument ristiti kohaliku rahva seas üsna pea «kaheks kaineks kaevuriks»

Kui tõusis päevakorda Kohtla-Järve Sotsialistliku linnaosa (nüüd Järve linnaosa) keskmes oleva paraadse Rahu väljaku ilmestamine visuaalse dominandiga, leiti, et sinna sobiks just linna uhkust – mäetöölisi – kujutav monument. See rajati avara väljaku, kus peeti miitinguid, paraade ja muid rahvakogunemisi ning kuhu kerkis 1970. aastatel ka linna juhtkonna hoone, põhjaküljele, samast mööda kulgeva alleepromenaadi äärde. Monumendi esisest tribüünist sai linna parteibosside ja funktsionääride areen, kust mööda marssivatele nõukogude töölistele pidupäevadel lehvitati. Sümbolite- ja monumentidevaeses linnas kujunes teosest kiiresti linna üks visuaalseid tunnusmärke.