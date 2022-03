Kui seisate veiniriiuli ees kõhklusega, mida valida, aitavad otsustada sommeljeede ja teiste veiniproffide hinnangute põhjal pudelitele kleebitud aasta veini konkursi kuld-, hõbe- ja pronksmärgid. Ükskõik millist stiili või millisest hinnaklassist ja maailmanurgast veini te otsite. Just sellepärast, et sõeluda välja oma klassi silmapaistvamad ja säravamad esindajad, Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon säärase traditsiooni mullu ellu kutsuski, ütleb selle president sommeljee Kristjan Markii. Ta lisab, et täit tänavuste medalisaajate nimekirja võite lugeda veebiaadressilt sommeljee.ee.