Või, või ja veel kord või, ütles kunagi prantsuse Michelini tärni kokk Franck Putelat, kui küsisin, mis on tema meelest maitsva toidu saladus. Paljus see klassikalise kokanduse puhul nii ongi. Ent just selles peitubki minu jaoks veganitoidu võlu ja intriig. Veganikokas peab olema kõvasti leidlikkust, head tunnetust ja loomingulisust, et ükski maitsenäsa ei tunne puudust võist, kohupiimast, juustust ega munast, lihast rääkimata. V kokkadel seda on ja silmad saavad ahnelt süüa niikuinii.