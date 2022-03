Mida teha, et toataimed kodust eemaloleku ajal hinge ei heidaks?

Enamik taimi ei pane pahaks, kui jätate nad paariks nädalaks omapäi. Seda eriti talvel, kui nad nagunii sügavas unes on. Kaks nädalat on taimedele juba pingutus, aga kolm nädalat, eriti suvel, on kahtlemata mõeldamatu. Kui teil pole kedagi, kes käiks rohelisi sõpru kastmas, tuleb alternatiiv välja mõelda. Muidu ootab neid ees kindel hukk.