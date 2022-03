EKSPERT ⟩ Uusarenduste hinnad laes! Jõukad hakkavad uute korterite nimel üksteist rahapakkidega oimetuks taguma

Tulenevalt sõjaga seotud ehitusmaterjalide tarneraskustest ja tööjõupuudusest on vähe uusarendusi, mis graafikus püsivad, lisaks on peatatud suur osa projekte, mille ehitus pole veel alanud. Oodata on veelgi suuremat defitsiiti.

«Niigi alapakkumise käes vaevlev uusarenduste turg on praeguse metalli ja muu ehitusmaterjali kättesaadamatuse tõttu täiesti erakordses olukorras. Paar aastat tagasi oli uusi kortereid Tallinnas ja Harjumaal pakkumises ligi 2500 ühikut. Enne sõda oli see number natuke üle 1000. Ilmselt näeme juba mõne kuu pärast, et uusi kortereid on linnapeal saada üksikud sajad, sest uut kaupa ei tule enam üldse peale ja uute tarneahelate üles ehitamine vältab vähemalt 4-6 kuud,» sõnas Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.