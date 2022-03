Eiffeli torn on sellest nädalast kõrgem kui kunagi varem

Täna on Eifeli torn osa Pariisi ajaloost ja omab sümboolset väärtust. Kuid see ei olnud alati nii, kuna torn pidi olema ajutine ehitis. Pea sada aastat on Pariisi kõige kuulsamat maamärki kasutatud suure antennina. Öeldakse, et ringhäälingusaadete edastamine on põhjuseks, miks torn tänaseni seisab.