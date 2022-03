PILDID ⟩ Viljandi kesklinna hoov peidab imelist kodu

Korter paikneb maja esimesel korrusel. Elutoa ja köögi aknad avanevad siit Tartu tänavale, magamistubade aknad on aga privaatsemad, suunaga hoovi. Siseviimistlus ja kõik materjalid on hoolega valitud ja kvaliteetsed, moodustades ideaalse terviku.

Suurt rõhku on pandud valgusele. Hubast ja rahulikku meeleolu saab luua korterisse integreeritud nutikate valgustitega. Lisaks loob meeleolu elutoas asuv kamin. Ruutmeetreid on kokku 112,8, millele lisandub soklikorrus, kus ruutmeetreid 87. Tube on kokku kolm.