Buckinghami palee vastuolulisse renoveerimisprojekti otsitakse uut töötajat

Suurbritannia kuningakoja ridadesse otsitakse kuldse silma, vilunud käe ja kõrge enesedistsipliiniga inimest. Siseviimistlejalt eeldatakse maalri ametipädevusi, väga head planeerimisoskust ja suurepärast toimetulekut stressiga, vahendab The Mirror.

Õnnelik väljavalitu liitub väikese nii sise- kui väliviimistlust pakkuva meeskonnaga. Töötaja ülesandeks on veenduda, et kõik viimistlustööd palees on teostatud parimal võimalikul moel. Ametikohale valitu tööpõld ei piirdu seejuures vaid Buckinghami paleega: töökoht hõlmab ka kuninganna mitmeid Londoni kinnistuid, mida tuleb esmalt inspekteerida ning alles seejärel vastavalt nõuetele renoveerida.