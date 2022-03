Kasuta võimalust! Nüüdsest on võimalik elektri hind viieks aastaks lukku lüüa

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on pikaajalised lepingud kujunenud äriklientide seas väga populaarseks ning tal on hea meel, et nüüd on võimalik pakkuda lahendust ka eraklientidele.

«Elektri hind on viimastel kuudel hüppeliselt kõikunud ja kõigub ka edaspidi. Suur osa kliente soovib oma kodukulusid pikemalt ette planeerida ega taha olla elektribörsi meelevallas. Võimalus elektrikulu viieks aastaks fikseerida on tänases teadmatust täis maailmas unikaalne. Lihtsustatult öeldes annab uus pakett elektrile hinnalae ka siis, kui riiklikud toetused lõppevad,» selgitas Roos.

Usaldusväärse energiapartnerina lubab Eesti Energia, et viieaastase lepinguperioodi jooksul kokkulepitud hind kordagi ei muutu. Klientide tarbitud elekter on toodetud Enefit Greeni taastuvenergia tootmisüksustes.

«Möödunud talv näitas, et taskukohase elektrihinna saavutamiseks on tuuleparke meie piirkonda kiirtempos juurde vaja. Pikaajalised lepingud aitavadki kaasa uute tuuleparkide kiiremale kerkimisele. Arendajad saavad seeläbi investeeringu tegemiseks kindluse, et toodetud elektrile on ostja olemas,» lisas Roos.

Erakliendi pikaajaline elektrileping on turul uus lahendus, kuid ettevõtete seas on pikaajalised elektripaketid saavutanud juba märkimisväärse populaarsuse. Hinnatõusu riski maandava lahenduse on valinud ligi tuhat ettevõtet üle kogu Baltikumi. Teiste hulgas on pikaajalise lepingu sõlminud Telia Eesti, Levira, Eesti Pagar, Dagöplast ja Aqva Spa.