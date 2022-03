Vitamiinirikas vahepala, mida printsess Anne tegusatel päevadel alati kaasas kannab

Suubritannia printsess Anne on kuningakoja üks kõige hõivatumaid liikmeid, kuna osaleb pereliikmetest kõige rohkem erinevatel kuninglikel kohtumistel. Nooruslikult tegus printsess on ühtlasi tuntud oma maalähedase eluviisi ja vastuvoolu ujumise poolest. Samuti paistab silma tema isevärki menüü, millest leiab nii süsimustaks küpsenud banaani kui ka suitsutatud heeringat.

Printsess, kel on mõnikord tavaks ka oma lõuna vahele jätta, kannab kiireks energialaenguks käekotis alati üks magushapukat frukti kaasas, kirjutab Hello Magazine. Kuhu iganes printsessi visiidid teda ka ei viiks, tarmukal daamil on alati vähemalt üks kiivi kaasas, paljastas Anne'i tütar Zara Tindall.