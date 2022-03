27. MÄRTS ⟩ Eesti Ornitoloogiaühing kutsub osalema linnade linnuvaatluspäeval

Linnade linnuvaatluspäeval saab osaleda nii üksi kui ka pere või sõpradega. Linnuvaatlusi tuleb teha vabalt valitud Eestimaa linnas ning kirja tuleb panna kõik seal 27. märtsil kella 5–13 nähtud ja kuuldud linnuliigid. Üles tasub märkida üksnes need linnuliigid, kelle äratundmises osalejad täiesti kindlad on.

«Vaatlustega tasub alustada juba hommikul, sest siis on linnud kõige aktiivsemad ning neid on kergem leida,»soovitab vaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker. «Linnade linnuvaatluspäeval pööratakse tähelepanu elurikkusele linnas ja juba veebruari lõpus alguse saanud rändlindude saabumisele. Tänavu saabusid esimesed rändlinnud Eestisse juba veebruari keskpaigas ning praeguseks on meile jõudnud juba väga paljud kevadekuulutajad. Seetõttu õnnestub tänavusel linnade linnuvaatlusel vaadelda väga palju linnuliike.»