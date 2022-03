Eesti joogivee ajalugu: keskaegsetest kraavidest tänapäevaste süsteemideni

Rahvusvaheline veepäev toob igal aastal fookusesse erineva veega seotud teema. Tänavu tuuakse tähelepanu põhjaveele, mis annab peaaegu poole kogu maailma joogiveest, umbes 40 protsenti põllumajanduse veest ja kolmadiku tööstuses vajaminevast veest. See toetab ökosüsteeme, säilitab jõgede baasvoolu ning hoiab ära maa vajumise ja merevee sissetungi. Põhjaveel on oluline roll kliimamuutustega kohanemise protsessis. Kaevude kaudu hangitav põhjavesi pakub lahendust neile inimestele, kes elavad piirkondades, kus veevõrgustik puudub. Inimtegevus, rahvastiku- ja majanduskasv ning kliimamuutused ohustavad põhjaveevarusid – mitmel pool maailmas on põhjavesi ammendumas või reostunud.