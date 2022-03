PILDID ⟩ Kopp maas! Vaata, milline hakkab Viimsi uusim arendus välja nägema

Märtsi seisuga on saadud kõik vajalikud ehitusload ja sõlmitud tee-ehitusleping augustis valmiva ligipääsutee rajamiseks. Paralleelselt nende tegevustega toimub ka hoonete ja infrastruktuuri projekteerimine, millega plaanitakse valmis jõuda kevadel. Samuti taotletakse esimeste hoonete ehituslubasid, et juba sügisel vundamendi valamisega algust teha. «Kuigi olud on parasjagu mitmel rindel keerulised, on kulgenud kõik plaanipäraselt. Kopp veel ei kaeva, aga ettevalmistustöödega on algust tehtud,» kommenteeris Avaloni tegevjuht Ahti Kiili.

Väike Taani elurajooni arendus erineb teistest oma uuendusliku kontseptsiooni poolest ja on ettevõtte tegevjuhi sõnul loodetavasti aluseks uutele standarditele. Kui siiani on paljud uusarendajad praktiseerinud tüüplahendusi, leiab Avalon, et inimese kodu on peegeldus temast endast ja arendaja ei saa kõike koduomaniku eest otsustada. «Arendussektor on kiiresti muutuv ja tulemuslikuks toimimiseks tuleb sellega tempot hoida ja olla ühtlasi paindlik. Soovime, et tulevastel koduomanikel oleks võimalus protsessis osaleda, sest nii nagu on inimesed erinevad, erinevad ka nende vajadused ja eelistused elukoha valikul,» sõnas Kiili.