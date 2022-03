Odav ja toitev: tagasihoidlikust porgandist kuninglik roog

Porgand ei tundu olevat köögivili, mis eriti põnev on. Vahel riivitakse see salatisse, vahel pannakse natuke supi või hautise sisse. On harv juhus, kui porgand on ise mõne roa peamine koostisosa. Aga miks? Tegemist ju väga toitva ja nägusa juurikaga – maitseb ka hästi ja on soodne.

On aeg vaadata porgandit teise pilguga. Ajal, mil toit on üha kallim, peab leidma viise, kuidas soodsatest toodetest kulinaarne ime sünnitada. Siit ka koduportaali sellenädalane odav ja toitev retsept.

Vaja läheb:

porgandid (kogus jääb kokkaja otsustada)

õli (sobib nii tavaline rapsiõli kui ka oliiviõli)

sool ja teised maitseained (millised, neist räägime kohe lähemalt)

vesi

Jah, ega see retsept palju asju nõua. Kuid asjade vähesus ei tee toitu halvaks – vastupidi! Teatakse ju ka näiteks Itaalias, et ühe roa sisse käib kolm neli asja ja kõik. Peab ju hea olema, kui seda peetakse maailma üheks tippköögiks ja inimesed elavad seal väga kõrge eani.

Alustame porganditest. Koori need paljaks (muideks, koored saab alles jätta, sügavkülma pista ja kunagi hiljem puljongi keetmiseks kasutada) ja lõika pikkupidi porgand neljaks. Seejärel lõika neist veeranditest pöidlapikkused tükid. Porganditükid ei tohiks olla peenikesemad kui väike sõrm.

Edasi haara suur pann, viska porgandid sinna sisse ja lisa vett nii, et porgandid oleks ühe kolmandiku jagu vee sees. Kui sul on juhuslikult auruti, siis kasuta seda, et porgandid pehmeks saada (väike krõmps peab neile alles jääma). Neile, kel aurutit ei ole, peavad selle triki pannil ära tegema.

Lase porganditel võrdlemisi kõrgel tulel praadida, neid aeg-ajalt segades. Ära kata panni, kuna tahame, et vesi sealt ära auraks. Prae porgandeid kuni vesi on pannilt pea täielikult kadunud.

Seejärel kalla pannile ohtralt õli. Soovitatav on kasutada oliiviõli, kuid mitte extra virgin oliiviõli. Selle kuumutamine on lauslollus, samahästi võid raha otse prügikasti visata. Extra virgin oliiviõli kasuta garneeringuks. Odavamad oliiviõlid, vot need on praadimiseks.

Prae porgandeid õlis, kuni nende pind natukene krõbedaks läheb (ega nad väga krõbedaks lähegi, ainult natuke). Lisa ka soola, pipart ja teisi maitseaineid, mis sulle meeldivad. Näiteks sobib siin kasutada peterselli või tilli, aga see osa jääb igaühe endi otsustada. Ära mine praadimisega liiga hoogu, kuna siis muutuvad porgandid liiga pehmeks ja ega neist suurt midagi järgi jää. Kuid piisav krõbedus saavutatud, ongi kuninglikud porgandid valmis.