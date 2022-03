Kuidas keegi ei märganud? Ülikoolilinnas elava mehe vargused on isegi kosmosest näha

Kohalik politsei sai vihje, et Littlemorei linnaosas käib ühes majas kahtlane tegevus. Kohale saabunud politseil ei läinud kaua, et olukorrast sotti saada. Majas elav 54-aastane mees on lihtlabane rattavaras, kelle õu jalgrattaid täis on.

Rattaid on lausa nii palju, hinnanguliselt üle kahesaja, et neid on lausa Google Maps kaardirakendusest näha. Ühtede naabrite sõnul on väga üllatav, et keegi muljetavaldavat rattakogu märganud ei ole. Teised räägivad aga, et kindlasti oli keegi rattakuhjast teadlik, kuid otsustas sellest võimuesindajatele mitte teada anda.