PILDID ⟩ Kes ees, see mees! Tallinna kesklinnas otsib omanikku stiilne auhinnatud pesapaik

Staninlistlikus kortermajas asuv kolmetoaline korter on 3,2 meetri kõrguste lagedega. Neljakorruselise maja viimasel korrusel paikneva korteri remondil on säilitatud võimalikult palju selle originaaldetaile, sealhulgas pilkupüüdvaid laekarniise ja imetabast kalasabaparketti.

72,6-ruutmeetrises korteris on avar magamistuba, valge ja ruumikas kodukontor ning köögiga ühendatud elutuba. Samuti on siin WC ja vannituba. Korterile on väljastatud E-energiamärgis.