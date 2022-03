UURING ⟩ Vaata, mida rahvas maale kolimise juures kõige tähtsamaks peab!

Rebase sõnul on stabiilse koduse internetiühenduse väärtustamise taga asjaolu, et inimesed soovivad aina enam kasutada võimalust teha kaugtööd.

Lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus läbiviidud uuring näitas, et 62 protsenti Baltimaade linnaelanikest vajab suurematest linnadest väljapoole kolimise otsuse tegemiseks kõikide vajalike mugavuste olemasolu. See vajadus tuli eriti tugevalt välja just 18–27 vanuserühma puhul, kes kipuvad ka teistest rohkem väärtustama maapiirkondades elamiseks vajalike teguritena stabiilse internetiühenduse olemasolu ning poodide ja majapidamisteenuste lähedust. Samal ajal on kodu ostmine kodulinna kõige tähtsam Leedu elanike jaoks (18 protsenti); Lätis ja Eestis pidas seda tegurit oluliseks vaid iga kümnes suurema linna elanik.