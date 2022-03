Seadusemuudatused külvavad ühistute üldkoosolekutel segadust: mida peab teadma, et hiljem pahandusi ei teki

«Kuna 24. mail 2020 jõustusid ka olulised seadusemuudatused, on tekkinud erinevaid arvamusi, sest osad seadusemuudatused kehtisid määratud aja ning on käesolevaks aastaks kehtivuse kaotanud,» räägib Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Milliseid üldkoosoleku vorme on ühistutel üldse võimalik kasutada ja millised seadusemuudatused on kehtivuse kaotanud? «Käesolevas ülevaates ei puuduta ma tavapärase üldkoosolekuga seonduvat, sest selle korraldamisel olulisi põhimõtteid muudetud pole.» selgitab Mardi.

Arvestada tuleb ka, et e-lahenduste kasutamine on lisavõimalus, mitte kohustus või osaleja õigus seda nõuda. «Koosoleku kokkukutsuja otsustab, millisel viisil koosolekul saab osaleda, arvestades seejuures ühingu liikmete soove ja võimalusi. Lisan veel, et oluline on tähele panna, juhul kui ühistu otsustab ülalmainitud viisil veebis videosilla vahendusel koosoleku korraldada, peab ka ühistu juhatus tagama, et kõik soovijad saaksid koosolekul osaleda,» selgitab EKÜL õigusosakonna juhataja.