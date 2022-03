VIDEO ⟩ Austraalia kõrbelinn mattus kakandite alla!

Asula maapinda matina katnud kakandid elavad küll reeglina niisketes piirkondades, kuid osad liigid suudavad ka kuivemates kliimades elada. Põhjuseks, miks need kakandid järsku välja ilmusid, toovad kohalikud välja hiljutise vihmasaju, mis seal kandis on haruldane nähtus. Maha sadas viis millimeetrit vett.

Vaatepilt on küll hirmus, kuid video üleslaadija kirjutab, et vähemalt tema kanad on miljonite putukate väljailmumise üle õnnelikud ja nokivad neid hea meelega, kuni enam lihtsalt ei jaksa.