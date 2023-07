Kuninganna Elizabethilt hinnalise kingituse saanud printsessid ei jõudnud seda kordagi kasutada

Nimelt soetas ta 1997. aastal lapsekingades tüdrukutele luksusliku Birch Halli häärberi, milles on ühtekokku seitse magamistuba, lisaks tenniseväljak ja bassein. Kinkimishetkel oli printsess Eugenie seitse ning tema õde Beatrice üheksa aastat vana.

Hoolimata sellest, et õed said uhke kinnistu endile, ei jõudnud nad selles kordagi elada. Uhke palee seisis suisa kaks aastat tühjalt, kuni nende ema Fergie otsustas selle maha müüa, vahendab The Mirror.