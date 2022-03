Oluline asi toitumise juures, millele vananedes tähelepanu pöörata

Tihti väheneb vanusega tarbitud toidu kogus ning see on igati normaalne. Toitumisteadlane Dana Ellis räägib: «Ma pooldan vanuse kasvades targemat toitumist, mitte rohkem või vähem söömist. Me peame saama iga suutäiega rohkem toitaineid kui noorena. Nii et tegelikult on küsimus pigem kvaliteedis kui kvantiteedis.»