OOTAMATU ⟩ Hinnatõusu kiuste ostetakse üha suuremaid kortereid

Nii Tallinna, Tartu kui Pärnu kinnisvaraturul on kümne aastaga vähenenud väikeste korterite osatähtsus. «Aimdust, et kogu ehituse ja kinnisvara hinnatõusu juures kaldub inimeste eelistus väiksemate korterite suunas, arvud ei kinnita,» rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. «Väikeste, kuni 40 ruutmeetriste korterite osakaal on kinnisvaratehingutes vähenenud kõigis kolmes linnas ja keskmiste, 41-70 ruutmeetriste osakaal, kasvab.»