PILDID ⟩ Kloogarannal müüakse eksklusiivset suvituskrunti, mis on vaid 5 minuti kaugusel rannast

1990. aastal valminud elamu on renoveeritud ning uuteks elanikeks valmis. Ühekorruseline A-kujuline maja, ühes 2700-ruutmeetrise maalapiga, on müügis 195 000 euroga.

96,1-ruutmeetrises majas on köök, elutuba ja kaks magamiskambrit, WC ja vannituba on eraldi. Maja küttelahendusteks on elektriküte ja ahiküte. Soovi korral saab maja soojaks ajada ja selles kasvõi aastaringselt elada.