Tallinn-Rapla maantee äärde ehitatakse uutmoodi elamukvartal

Scandium Kinnisvara ja Everaus Kinnisvara arendavad Luigele 21 hoonest koosneva kaasaaegse elamukvartali. Luige Kodude nimelises suurarenduses valmib järgneva kahe ja poole aasta jooksul 88 maaküttega korterit, millest suurim osa on privaatse aiaga kahekorruselised ridaelamu-tüüpi kodud. Piirkonna südameks saab kogukonnamaja, kuhu on planeeritud lastehoid, jõu- ja joogasaal ning kasvuhoonega kogukonnaaed.

«Luige piirkond Tallinna külje all on hoogsalt arenemas. Siia peagi kerkivad Luige Kodud sobivad hästi peredele, kes unistavad suuremast kodust, isiklikust aiast ja looduslähedasest elukeskkonnast. Arhitektuuriliselt on tegemist nauditava kvartaliga, kus igal hoonel on küll oma nägu, kuid tervikpilt on ühtne, kokku sobiv ja looduskauni keskkonnaga harmoneeruv,» rääkis Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.