Maitsetaimed, mis kasvavad edukalt aknalaual

Maitsetaimi tuleb toas kohelda lühiajaliste taimedena. Mõned neist ongi üheaastased, aga ka põõsjad püsikud ei ela toas üle ühe kasvuhooaja. See pole probleem, kuna neid on lihtne asendada. Mõnda liiki saab kasvatada seemnest, aga need, kes sellega tegeleda ei viitsi saavad soetada aianduskeskusest valmis taime.