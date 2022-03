Kõhurääkija nuku ostnud mees: nüüd ma siis tean, miks müüja sellest võimalikult kaugele põgeneda tahtis

51-aastase Gregor Stewarti sõnul oli müüja nukust vabanemisega suisa meeleheitel. Mehele meenub, et Californias elava nuku eelmise omaniku eesmärgiks oli see parseldada kellelegi, kes elab võimalikult kaugel ta enda asukohast. Gregor, kes ei osanud neli aastat tagasi müüja ebatavalisest soovist midagi arvata, mõistab nüüd ta tagamaid.

Gregor usub, et 1900. aastate algusest pärit nukk on neetud, kuna avab ja sulgeb iseenesest nii oma suud kui silmi. Mehhanism, mis nuku silmad ja suu liikuma paneb, on Gregori kinnitusel katki, vahendab The Mirror.