Metalli hind aina tõuseb! Vanarauda pätsatakse nüüd juba ka metallikokkuostu platsidelt

Tallinnas üritasid 3 meest metallikokkuostu platsilt metalli varastada. Turvatöötaja märkas kaameratest, et territooriumil on 2 võõrast meest, kapuutsid peas, näod varjatud ja tassivad autovelgi aia poole. Turvatöötaja jooksis turvaruumist välja, mille peale mehed ehmatasid ja jooksid territooriumilt ära. Hiljem selgus, et territooriumil oli ka kolmas mees, kes samuti põgenes. Perimeetri üle vaatamisel leiti väljaspool piirdeaeda 8 autovelge, mida eeldatavalt üritati nende lähistel paikneva Mercedez sõiduautoga ära viia. Sündmusele reageerinud politsei koeral õnnestus isikute jälg üles võtta, kuid isikuid kätte ei saadud.

«Varastel ei õnnestunud midagi kaasa võtta, seega antud juhul kahju puudub. Auto seost varastega uurib politsei,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Elvas helistas patrullekipaaži turvatöötaja G4Si häirejuhtimiskeskusesse ja andis teada, et pidas kinni metallivarga. Patrullekipaaži turvatöötaja märkas kontrolli käigus kell 4.50, et objektil, kus toimuvad ümberehitustööd, on keegi territooriumil seisvast konteinerist metalli varastamas. Meesterahvas üritas metalli kaubikusse laadida. Isik peeti turvatöötaja poolt kinni ja kohale kutsuti politsei.