PILK PEALE ⟩ Tallinna külje all on müüa unistuste perekodu

2005. aastal valminud maja on plekk-katuse ja suure päikesepoolse terrassiga. Vaikses elamupiirkonnas asuv kodu vahetab omanikku 335 000 euroga.

157,8-ruutmeetrise maja esimesel korrusel on trepihall, köök, elutuba, kaks magamistuba, saun, pesuruumid ja WC. Elutoas ja pesuruumis on omakorda pääse terrassile. Korrus ülevalpool on trepihall, kaks magamistuba, lisaks WC-ga vannituba, majapidamisruum ja panipaik.