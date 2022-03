Kas mee sisse tekkinud kristallid tähendavad, et linnumagus on halvaks läinud?

Esmalt tuleb selgeks teha, miks mesi üldse kristalliseerub. Mesi koosneb kahest koostisosast: suhkrust ja veest. Suhkur on vees lahustunud, kuid seda on rohkem, kui vette mahub ehk tegemist on üleküllastunud lahusega. Ajapikku need kaks koostisosa eralduvad. Selle tulemusena tekivad suhkrukristallid. Need on erineva suuruse ja tekstuuriga, kõik sõltub meest endast ja selle vee ja suhkru vahekorrast. Toormesi kristalliseerub kiiremini kui töödeldud variant, kuna see sisaldab õietolmu ja mesilasvaha.