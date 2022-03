Kindlasti olete kuulnud, et seemned tuleb mullaga täidetud munakarpi istutada või spetsiaalne idandamisalus osta. On ka väga peeneid tehnoloogilisi lahendusi nagu isekastvad potid, kuid ega need puu otsas kasva, need tuleb ju osta.

Seemne idandamisel on oluline koht mulla niiskusel. See ei tohi olla liigniiske, kuna siis läheb seeme lihtsalt mädanema, ega liiga kuiv, kuna siis ei hakka seeme idanema. Tuleb leida täiuslik tasakaal. Kui panna seemned mullaga täidetud munakarpi, vajab see palju tähelepanu, eriti kui see on pandud aknalauale, mida kütab alt radiaator. Tuleb ju õige niiskustase tagada.