NÄDALA RESTORAN ⟩ Juustukook, mis on ohtlikult hea

Kehvemini ju ei kõlba – kõik tunnevad kõiki ja paiga head mainet ­tuleb hoida. Sattusime ühel kevadtalvisel lõunatunnil sööma ­legendaarsesse ­Villa Wessetisse. See paik on siin ­olnud sama kaua, kui ma mäletan Pärnu retki. Sel korral on meil ­maitsete teejuhiks peakokk Mart Kukk.

Villa Wesseti peakokk Mart Kukk. Foto: Silver Gutmann

Ja iga maitseelamus ja vahetu emotsioon sai talletatud videosse ehk kellele meeldib vaadata söövat inimest, saab kõigest vähimagi filtrita osa videost.

Mis me siis nahka panime? Kuna asjatundja oli kõrval, ei hakanud tema teadmistega konkureerima. Tellisin seda, mida peakokk soovitas. Hakatuseks forellisalat (9 eurot). Teine hitt eelroogade seas olevat veisehake (12 eurot). Viimase puhul puuduvad isiklikud kogemused, aga seda maitsnud kaaslane vaid mõmises mõnust.

Veisehake. Samuti menüü hitt. Foto: Kristina Herodes

Kuid sukeldume forellisalatisse. Esiteks tuleb seal veidi tuhnida, sest forell on ennast kavalasti ­salatimütsi alla peitnud. Kuid mekib imeline. Eriline maitseelamus on aga arbuus: ­tavalise arbuusi maitse oleks justkui kangemaks keeratud. Saan teada, et selle efekti annab vaakumisse paneku trikk, mida kodus paraku järele teha ei anna. Salat on kerge, värviline, tervislik ja äärmiselt hõrk. Kui ma suvel oma kolme triipu talje peal alal hoida üritan, siis söön sellist asja lõunaks! Täna aga on äärmiselt tore käsi järgmise, märksa toitvama käigu järele sirutada.

Forellisalat vaakumis käinud arbuusiga. Imeline! Foto: Kristina Herodes

Pearoaks otsustan proovida taime­toitu. Toortatar (14 eurot) seente, taimse parmesani ja taimse fetaga kõlab ­põnevalt. Minu maitsemälus faili pealkirjaga «toortatar» ei leidu. Võimalik, et olen seda söönud, aga maitset ei mäleta. See ei maitse eriti tatra ­moodi! Kuid väga hea asja moodi maitseb see küll. Konsistents on risotosarnane, taimsetest juustudest satun suisa vaimustusse. See on taevalik, suus ­sulav, maitserikas gurmee-elamus. Mul on kõht juba päris täis ja tavaolukorras ­jätaksin pool järele. Aga sel korral ei saa, see kraam on liiga hea!

Magustoiduks tellin Wesseti hiti läbi aegade: juustukoogi ebaküdoonia ja tuhaküpsisega (8 eurot). «Meie, ­kokad, oleme ise juba nii väsinud sellest, aga nii kui juustukoogi menüüst välja võtame, tuleb hästi kähku tagasi panna,» naerab peakokk Mart Kukk. Ta on üleüldse muhe kuju: särav suhtleja, hästi elurõõmus ja samas konkreetne. Teab täpselt, mismoodi ühe või teise ­imelise maitse välja võlumine käib, ega varja oma saladusi.

Villa Wesset kuulub Pärnu legendide hulka. Foto: Kristina Herodes

Vaat see juustukook on kriminaal­selt hea! Ma tunnen siirast rõõmu, et elan temast turvalises kauguses, sest kui kohtuksime rohkem, oleks ka mind ennast hulga rohkem. Kõik on paigas: kohevus ja krõbedus, hapukus ja magusus.

Kus peidab ennast Eesti parim juustukook? Meie saime sellele saladusele jälile! Foto: Silver Gutmann

Eine krooniks tellime koha­peal valmistatud limoncello’t (5 ­eurot). ­Korralikult sidrunikange ja paksema koostisega naps sarnaneb enim Sitsiilias proovitutega. Ma olen limoncello-fänn, olen seda Küprosel, Sitsiilias ja mujal Itaalias liitrite kaupa sisse mekutanud. Wesseti versioon on ilma liialdu­seta üks paremaid. Meie oma salajane väike Itaalia siis Pärnus.