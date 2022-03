NÄDALA RETSEPTID ⟩ Tippkokka kartuliga: kolm hõrku kartulirooga restoraniköögist

Just Laura on kartulisort, mille austajaks peab Heidi Pinnak end sellest saati, kui sort Eestis laiemalt levima hakkas. Punakaslillakas koor ja isuäratavalt kollane sisu teevad selle talle iseäranis sümpaatseks. Kartulipüreegi tuleb sellest ilus kollane, mitte valkjashallikas nagu mõne muu kartuliga. Kartulisortide hingeelu põhjalikult uurinud kokk ütleb, et Laura sobib kõigeks ja käitub hästi küll salatis, küll pudrus.