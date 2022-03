Vaata, milline botaanikaaed lööb Instagramis kõige enam laineid!

Pole kuigi raske mõista, miks just see, 182-aastane botaanikaaed, rahva seas kõige populaarsem on. Aastas ligemale 1,35 miljonit külastust pälviv aed on nimelt üks mitmekesisemaid maailmas. Siin on üle 50 000 erineva taime ning ligemale 8,5 miljonit säilitatud taime- ja seeneliiki. Kew botaanikaaed on lisaks koduks maailma vanimale taimele – tsükaadile – mis on aeda kaunistanud aastast 1775. Pilkupüüdev ning väärika ajalooga aed kuulutati 2003. aastal Londoni neljandaks ning ühtlasi ka suurimaks maailmapärandi objektiks.