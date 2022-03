Toomkiriku tornimuna ja tuulelipp pannakse rahvale vaatamiseks välja

Teisipäeval 29. märtsil kell 14.00 on kõigil huvilistel võimalus tulla tornimuna ja tuulelipuga lähemalt tutvuma. Samas tutvustatakse ka eelmisel nädalal tornitipust üllatusena avastatud ajakapsli sisu. Kiriku restaureerimise käiku tutvustavad kunstiajaloolane ja kirikute restauraator Juhan Kilumets ning Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

«Kaks kuud tagasi alanud Toomkiriku torni restaureerimine on tõelise hoo sisse saanud. On hea meel, et saame kiriku ajaloolise tornimuna ja tuulelippu enne restauraatoritele saatmist ka laiemale avalikkusele näidata,» rääkis Toomkoguduse õpetaja Ahro Tuhkru. «Tornimuna läheb mõne päeva pärast edasi restaureerimis- ja kuldamistöödele, kuid tuulelipp jääb veel mõneks ajaks Toomkirikusse maapealse elu-oluga harjuma.»