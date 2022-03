PILK PEALE ⟩ Populaarne Fahle kvartal seisab uue arendusetapi lävel

Ajaloolise paberivabriku piirkonda rajatud Fahle Pargi kaks esimest etappi on tänaseks täielikult välja ehitatud ning üürilepingutega on kaetud juba üle 30 000 ruutmeetri uut äripinda. Fahle piirkond on üks Tallinna kõige kiiremini arenev piirkond ning lähtuvalt klientide huvist plaanib kvartali arendaja Fausto Capital juba sel aastal liikuda edasi arenduse III ja IV etapiga.