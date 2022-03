PISARAKISKUJA ⟩ Südamlik lubadus, mille kuninganna Elizabeth II ja prints Philip teineteisele andsid

Kuninganna andis oma lahkunud abikaasale prints Philipile lubaduse, et ta ei leina pärast tema surma liiga kaua. Tema Majesteet ilmus vaid mõned kuud pärast Edinburghi hertsogi surma väga heas tujus avalikkuse ette, näidates et ta tõepoolest peab oma sõna.

Daily Maili kolumnist Richard Kay ütles, et paar rääkis sageli sellest, kuidas nad teineteiseta hakkama saavad ja lubasid üksteisele, et emma-kumma lahkumise korral pingutavad mõlemad osapooled, et elu nautida.