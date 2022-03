PILDID ⟩ Laitse lossis on müüa eriline ja üpris taskukohase hinnaga korter

Uhke ja väärikas neogooti stiilis hoone on valminud aastal 1892, mil kinnistu tookordne omanik oli Woldemar von Uexküll. Lossis on hetkel kuus eriomandit (5 korterit ja 1 äripind), kaasaegses mõistes on tegu äripindadega korterelamuga. Imetabane korter on müügis 159 000 euroga.